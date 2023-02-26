Аксиния Герасимова
Место рождениявотчина пом.Ал.Дороф.Вашкина Перемышльского уе.
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина пом.Ал.Дороф.Вашкина Перемышльского уе.
Рождение ребёнка
1789
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Афанасий Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Акимов
Смерть
Неизвестно