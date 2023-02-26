Аксиния Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксиния Герасимова

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Место рождения

вотчина пом.Ал.Дороф.Вашкина Перемышльского уе.

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

вотчина пом.Ал.Дороф.Вашкина Перемышльского уе.
Рождение ребёнка
1789

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Акимов

Смерть
Неизвестно
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