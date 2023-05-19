Салимовский Петр Иосифович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти22.10.1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Салимовский Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1879
Дочь: Дуброва Марфа Петровна
Мать ребёнка: Салимовская Мария Гордеевна
Рождение ребёнка
19.07.1900
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Салимовская Мария Гордеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.10.1906
Причина смерти: старость