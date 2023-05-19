Салимовский Петр Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимовский Петр Иосифович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1836

Дата смерти

22.10.1906

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Салимовский Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1879

Дочь: Дуброва Марфа Петровна

Мать ребёнка: Салимовская Мария Гордеевна

Рождение ребёнка
19.07.1900

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Салимовская Мария Гордеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салимовская Мария Гордеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.10.1906
Причина смерти: старость
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