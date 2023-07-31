Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно