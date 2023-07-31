Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно