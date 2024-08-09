Акилина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Васильева

Место рождения

Степанцево

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Никитин

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ксения Васильева

Отец ребёнка: Василий Никитин

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Никитин

Рождение ребёнка
1762

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Никитин

Смерть
Неизвестно

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