Акилина Васильева
Место рожденияСтепанцево
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Никитин
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ксения Васильева
Отец ребёнка: Василий Никитин
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Василий Никитин
Рождение ребёнка
1762
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Василий Никитин
Смерть
Неизвестно