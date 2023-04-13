Пальшина (Еремина) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПальшина (Еремина) Вера Петровна

Пальшина (Еремина) Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1928

Сын: Пальшин Валинтин Кириллович

Отец ребёнка: не указан

Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пальшин Валентин Кириллович

Отец ребёнка: Пальшин Кирилл Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пальшин Виктор Кириллович

Отец ребёнка: Пальшин Кирилл Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальшин Кирилл Александрович

Смерть
1931
Барнаул, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close