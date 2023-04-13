Пальшина (Еремина) Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1928
Сын: Пальшин Валинтин Кириллович
Отец ребёнка: не указан
Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пальшин Валентин Кириллович
Отец ребёнка: Пальшин Кирилл Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пальшин Виктор Кириллович
Отец ребёнка: Пальшин Кирилл Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1931
Барнаул, Алтайский край