Комова Ульяна Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Варвара (Вера) Климентова
Отец ребёнка: Комов Климент Никитин
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Татьяна Климентова
Отец ребёнка: Комов Климент Никитин
Рождение ребёнка
До 1868
Дочь: Росихина Анна Климентова
Отец ребёнка: Комов Климент Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно