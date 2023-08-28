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Комова Ульяна Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Варвара (Вера) Климентова

Отец ребёнка: Комов Климент Никитин

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Татьяна Климентова

Отец ребёнка: Комов Климент Никитин

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1868

Дочь: Росихина Анна Климентова

Отец ребёнка: Комов Климент Никитин

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комов Климент Никитин

Смерть
Неизвестно
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