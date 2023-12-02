Дурнева -Чумова- -- Меланья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1895
Дочь: Чумова Анна Степановна
Отец ребёнка: Чумов Степан Федорович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
09.07.1903
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно