Дурнева -Чумова- -- Меланья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнева -Чумова- -- Меланья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.
До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1895

Дочь: Чумова Анна Степановна

Отец ребёнка: Чумов Степан Федорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
09.07.1903

Муж: Дурнев Николай Афанасьевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумов Степан Федорович

Смерть
Неизвестно
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