Губанова (Зулаева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанова (Зулаева) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

После 26.07.1908

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1897

Муж: Губанов Василий Гаврилович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
26.09.1898

Сын: Губанов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Губанов Василий Гаврилович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1903

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Губанов Василий Гаврилович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
19.08.1904

Сын: Губанов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Губанов Василий Гаврилович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1906

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Губанов Василий Гаврилович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 26.07.1908
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