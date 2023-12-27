Губанова (Зулаева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смертиПосле 26.07.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1897
Рождение ребёнка
26.09.1898
Сын: Губанов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Губанов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
08.05.1903
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Губанов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
19.08.1904
Сын: Губанов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Губанов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
16.01.1906
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Губанов Василий Гаврилович
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 26.07.1908