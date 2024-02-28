Шихалева (Быструхина) Анастасия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.03.1861
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.01.1862
Сын: Шихалев Никифор Игнатьевич
Отец ребёнка: Шихалев Игнатий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.07.1876
Отец ребёнка: Шихалев Игнатий Григорьевич
Рождение ребёнка
08.07.1880
Дочь: Шихалева Макрина Игнатьевна
Отец ребёнка: Шихалев Игнатий Григорьевич
Смерть
Неизвестно