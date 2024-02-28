Шихалева (Быструхина) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихалева (Быструхина) Анастасия Семеновна

Место рождения

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
12.03.1861

Муж: Шихалев Игнатий Григорьевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.01.1862

Сын: Шихалев Никифор Игнатьевич

Отец ребёнка: Шихалев Игнатий Григорьевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.07.1876

Сын: Шихалев Илья Игнатьевич

Отец ребёнка: Шихалев Игнатий Григорьевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.07.1880

Дочь: Шихалева Макрина Игнатьевна

Отец ребёнка: Шихалев Игнатий Григорьевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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