Оплачко Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оплачко Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1983

Отец: Оплачко Александр

Мать: Лариса