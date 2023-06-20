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Панюшкин Семён Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.06.1883 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панюшкин Василий Иванович

Мать: не указана

Смерть
10.06.1883 ст.
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
От слабости
Похороны
12.06.1883 ст.
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
На приходском кладбище