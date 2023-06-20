Панюшкин Семён Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.06.1883 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панюшкин Василий Иванович
Мать: не указана
Смерть
10.06.1883 ст.
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
От слабости
Похороны
12.06.1883 ст.
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
На приходском кладбище