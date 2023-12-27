Демидова (Башкирова) Феодосья Фаддеевна (Феодоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Башкирова) Феодосья Фаддеевна (Феодоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1879

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879

Отец: не указан

Мать: Башкирова Мавра Васильевна

Бракосочетание
20.09.1897

Муж: Демидов Иннокентий Тихонович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1902

Дочь: Евдокия Иннокентьевна

Отец ребёнка: Демидов Иннокентий Тихонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.05.1910

Дочь: Еремина Пелагея Иннокентьевна

Отец ребёнка: Демидов Иннокентий Тихонович

Рождение ребёнка
14.11.1913

Сын: Демидов Михаил Иннокентьевич

Отец ребёнка: Демидов Иннокентий Тихонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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