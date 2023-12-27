Демидова (Башкирова) Феодосья Фаддеевна (Феодоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1879
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879
Отец: не указан
Бракосочетание
20.09.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1902
Дочь: Евдокия Иннокентьевна
Отец ребёнка: Демидов Иннокентий Тихонович
Рождение ребёнка
09.05.1910
Дочь: Еремина Пелагея Иннокентьевна
Отец ребёнка: Демидов Иннокентий Тихонович
Рождение ребёнка
14.11.1913
Сын: Демидов Михаил Иннокентьевич
Отец ребёнка: Демидов Иннокентий Тихонович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920