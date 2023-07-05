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Хитрова (Куклина) Мария Николаевна
Хитрова (Куклина) Мария Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Куклин Николай Ильич
Мать
Вязникова Анна Петровна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Куклин Николай Ильич
Мать:
Вязникова Анна Петровна
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