Монахов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монахов Александр
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Монахова Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Монахова Ксения