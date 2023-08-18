Монахов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монахов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монахов Александр

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Монахова Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монахова Ксения