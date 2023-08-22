Ерчик Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерчик Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ерчик Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Ерчик Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Ерчик Феня Даниловна

Рождение ребёнка
12.11.1943

Сын: Ерчик Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ерчик Феня Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерчик Виктор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерчик Феня Даниловна

Смерть
1961