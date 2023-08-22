Ерчик Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Ерчик Феня Даниловна
Рождение ребёнка
12.11.1943
Мать ребёнка: Ерчик Феня Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерчик Феня Даниловна
Смерть
1961