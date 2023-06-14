Шишков (Зезюлин) Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1984
Жена: Шишкова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишков Николас Дмитриевич
Мать ребёнка: Шишкова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шишкова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Шишкова Нина Дмитриевна