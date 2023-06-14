Шишков (Зезюлин) Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишков (Зезюлин) Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1984

Жена: Шишкова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Николас Дмитриевич

Мать ребёнка: Шишкова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Теодор Дмитриевич

Мать ребёнка: Шишкова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Шишкова Нина Дмитриевна