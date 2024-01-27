Коробов Korboff Иван
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1650
Дата смертиОколо 1700
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Коробов Korboff Кирей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1680
Сын: Коробов Korboff Терентий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Около 1700
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка