Коробов Korboff Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Korboff Иван

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1650

Дата смерти

Около 1700

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Коробов Korboff Кирей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1680

Сын: Коробов Korboff Терентий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Около 1700
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
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