Козлов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1862

Дочь: Овчинникова Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Козлова Агафья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Болотина Феодосья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Агафья Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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