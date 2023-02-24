Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти05.07.1888
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Иван Николаев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Анисимов Архип Алексеевич
Рождение ребёнка
17.08.1887
Дочь: Васса Архиповна
Отец ребёнка: Анисимов Архип Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1888
Причина смерти: водянка