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Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

05.07.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Иван Николаев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Анисимов Петр Архиппович

Отец ребёнка: Анисимов Архип Алексеевич

Рождение ребёнка
17.08.1887

Дочь: Васса Архиповна

Отец ребёнка: Анисимов Архип Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Архип Алексеевич

Смерть
05.07.1888
Причина смерти: водянка
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