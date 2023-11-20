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(Вольф) Теофилия
(Вольф) Теофилия
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Wolf Albert
1884 г.р.
Мать
Wolf Augusta
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Wolf Albert
Мать:
Wolf Augusta
Смерть
Неизвестно
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