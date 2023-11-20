(Вольф) Теофилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вольф) Теофилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Wolf Albert

Мать: Wolf Augusta

Смерть
Неизвестно
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