Кубынин Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКубынин Николай

Кубынин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кубынин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кубынин Сергей

Мать ребёнка: (Филипова) Евгения

Развод
Неизвестно

Жена: (Филипова) Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Филипова) Евгения

Рождение ребёнка
03.06.1961

Сын: Кубынин Андрей

Мать ребёнка: (Филипова) Евгения

Ленинград

Мы используем куки для улучшения работы сайта.