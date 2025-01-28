Кубынин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кубынин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кубынин Сергей
Мать ребёнка: (Филипова) Евгения
Развод
Неизвестно
Жена: (Филипова) Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Филипова) Евгения
Рождение ребёнка
03.06.1961
Сын: Кубынин Андрей
Мать ребёнка: (Филипова) Евгения
Ленинград