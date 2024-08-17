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Шмаков Константин Васильевич

Место рождения

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

17.10.1870 ст.

Дата смерти

02.02.1923 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1870 ст.

Отец: Шмаков Василий Кириллович

Мать: Шмакова Наталья Лазаревна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
18.10.1870 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Юмской волости починка Новиковского из русских Андрей Тимофеев Шмаков
Восприемник
17.01.1888 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Антоний Родители: Юмской волости, починка Новиковского, из русских, Гавриил Кирилов Шмаков и жена его Стефанида Яковлева
Бракосочетание
09.11.1890 ст.

Жена: Шмакова Параскева Михайловна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.03.1893 ст.

Сын: Шмаков Ефим Константинович

Мать ребёнка: Шмакова Параскева Михайловна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
02.02.1923 ст.
Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от чахотки
Похороны
11.02.1923 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика

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