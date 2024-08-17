Шмаков Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1870 ст.
Дата смерти02.02.1923 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1870 ст.
Крещение
18.10.1870 ст.
Восприемник: Юмской волости починка Новиковского из русских Андрей Тимофеев Шмаков
Восприемник
17.01.1888 ст.
Антоний Родители: Юмской волости, починка Новиковского, из русских, Гавриил Кирилов Шмаков и жена его Стефанида Яковлева
Бракосочетание
09.11.1890 ст.
Рождение ребёнка
28.03.1893 ст.
Сын: Шмаков Ефим Константинович
Мать ребёнка: Шмакова Параскева Михайловна
Смерть
02.02.1923 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
11.02.1923 ст.