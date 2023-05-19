Егорьичев Михаил Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорьичев Михаил Александров

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.11.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1865

Отец: Егорьичев Александр Петров

Мать: Егорьичева Ольга Егорова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники: села Великого крестьяне Егор Федоров Моругин и Пелагея Михайлова жена крестьянина Егорьичева. Таинство совершал священник Федор Барсов с дьяконом Константином Гарицким, дьячком Михайло ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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