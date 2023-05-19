Егорьичев Михаил Александров
Место рождения
Дата рождения03.11.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1865
Крещение
Неизвестно
Воспреемники: села Великого крестьяне Егор Федоров Моругин и Пелагея Михайлова жена крестьянина Егорьичева. Таинство совершал священник Федор Барсов с дьяконом Константином Гарицким, дьячком Михайло ... Показать все
Смерть
Неизвестно