Пузино (Белавина) Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1852
Дочь: Пузино Екатерина Поликарповна
Отец ребёнка: Пузино Поликарп Поликарпович
Рождение ребёнка
08.10.1859
Дочь: Пузино Мария Поликарповна
Отец ребёнка: Пузино Поликарп Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузино Александра Поликарповна
Отец ребёнка: Пузино Поликарп Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузино Сергей Поликарпович
Отец ребёнка: Пузино Поликарп Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно