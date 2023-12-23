Пузино (Белавина) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузино (Белавина) Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1852

Дочь: Пузино Екатерина Поликарповна

Отец ребёнка: Пузино Поликарп Поликарпович

Рождение ребёнка
08.10.1859

Дочь: Пузино Мария Поликарповна

Отец ребёнка: Пузино Поликарп Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузино Александра Поликарповна

Отец ребёнка: Пузино Поликарп Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузино Сергей Поликарпович

Отец ребёнка: Пузино Поликарп Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузино Поликарп Поликарпович

Смерть
Неизвестно
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