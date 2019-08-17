Шишкин Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкин Александр Андреевич

Шишкин Александр Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1954

Дата смерти

17.08.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1954

Отец: не указан

Мать: Шишкина Екатерина

Рождение ребёнка
30.09.1988

Дочь: Кочетова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Шишкина Галина Фёдоровна

Верх-Жилино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Галина Фёдоровна

Смерть
17.08.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close