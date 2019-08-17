Шишкин Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1954
Дата смерти17.08.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1954
Мать: Шишкина Екатерина
Рождение ребёнка
30.09.1988
Дочь: Кочетова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Шишкина Галина Фёдоровна
Верх-Жилино, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Галина Фёдоровна
Смерть
17.08.2019