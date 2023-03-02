Заякина (Лежнина) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лежнин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Заякин Виталий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заякин Виталий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно