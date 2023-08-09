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Зубенко Демьян Сидорович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Зубенко Сидор Максимович

Мать: Зубенко Анна Стефановна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Дарья Демьяновна

Мать ребёнка: Зубенко Марфа

Рождение ребёнка
1814

Сын: Зубенко Никита Демьянович

Мать ребёнка: Зубенко Марфа

Рождение ребёнка
1816

Сын: Зубенко Дмитрий Демьянович

Мать ребёнка: Зубенко Марфа

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрена Демьяновна

Мать ребёнка: Зубенко Марфа

Смерть
Неизвестно