Зубенко Демьян Сидорович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Зубенко Сидор Максимович
Мать: Зубенко Анна Стефановна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Дарья Демьяновна
Мать ребёнка: Зубенко Марфа
Рождение ребёнка
1814
Сын: Зубенко Никита Демьянович
Мать ребёнка: Зубенко Марфа
Рождение ребёнка
1816
Сын: Зубенко Дмитрий Демьянович
Мать ребёнка: Зубенко Марфа
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрена Демьяновна
Мать ребёнка: Зубенко Марфа
Смерть
Неизвестно