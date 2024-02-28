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- (Потехина) Агриппина Петровна

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

После 1913

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: Потехин Пётр Иванович

Мать: Потехина Марфа Захаровна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
07.01.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.147-148 (Рождение №-2м) Крестный сын - Завьялов Алексей (1) Иванович из д.Григорьевского (родной племянник)
Восприемник
10.04.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.159-160 (Рождение №-30ж) Крестная дочь - Потехина Елизавета Николаевна из д.Бол.Горка (родная племянница)
Смерть
После 1913
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