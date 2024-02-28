- (Потехина) Агриппина Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиПосле 1913
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.
Отец: Потехин Пётр Иванович
Мать: Потехина Марфа Захаровна
Восприемник
07.01.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.147-148 (Рождение №-2м) Крестный сын - Завьялов Алексей (1) Иванович из д.Григорьевского (родной племянник)
Восприемник
10.04.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.159-160 (Рождение №-30ж) Крестная дочь - Потехина Елизавета Николаевна из д.Бол.Горка (родная племянница)
Смерть
После 1913