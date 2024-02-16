Потиханова Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потиханова Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потиханов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володина (Потиханова) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Потиханов Алексей

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Володина (Потиханова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Потиханов Алексей

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