Потиханова Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потиханов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Володина (Потиханова) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Потиханов Алексей
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Володина (Потиханова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Потиханов Алексей