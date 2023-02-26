Татьяна (Фёдорова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1800
Сын: Иван Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Емельянов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1806
Дочь: Мария Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Емельянов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий Емельянов
Смерть
Неизвестно