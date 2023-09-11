Русакевич Юлия Владимировна 11.11.1977 — найти родственников по фамилии на Familio

Русакевич Юлия Владимировна

Автор
ЮШ
Шпаковская Ю.

женский, родилась 11.11.1977

Мать
Калиновская Галина Викторовна01.07.1952 г.р.
Отец
Русакевич Владимир Викентьевич22.12.1952 г.р.
Супруги
Замаро Виталий Станиславович10.10.1980 г.р.
Шпаковский Александр Степанович15.07.1978 г.р.
Дети
Шпаковская Ульяна Александровна18.08.1998 г.р.
Замаро Матвей Витальевич06.05.2006 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1977

Отец: Русакевич Владимир Викентьевич

Мать: Калиновская Галина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замаро Виталий Станиславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпаковский Александр Степанович

Рождение ребёнка
18.08.1998

Дочь: Шпаковская Ульяна Александровна

Отец ребёнка: Шпаковский Александр Степанович

Рождение ребёнка
06.05.2006

Сын: Замаро Матвей Витальевич

Отец ребёнка: Замаро Виталий Станиславович

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