Русакевич Юлия Владимировна
женский, родилась 11.11.1977
МатьКалиновская Галина Викторовна01.07.1952 г.р.
ОтецРусакевич Владимир Викентьевич22.12.1952 г.р.
Супруги
Замаро Виталий Станиславович10.10.1980 г.р.
Шпаковский Александр Степанович15.07.1978 г.р.
Дети
Шпаковская Ульяна Александровна18.08.1998 г.р.
Замаро Матвей Витальевич06.05.2006 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1998
Дочь: Шпаковская Ульяна Александровна
Отец ребёнка: Шпаковский Александр Степанович
Рождение ребёнка
06.05.2006
Отец ребёнка: Замаро Виталий Станиславович