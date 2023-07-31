Тарасова (Карцева) Аграфена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Карцев Константин Наумович
Мать: Карцева Домна Ивановна
Рождение ребёнка
10.04.1929
Отец ребёнка: Тарасов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
08.12.1930
Дочь: Серегина Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Тарасов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
14.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Тарасов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987