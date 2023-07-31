Тарасова (Карцева) Аграфена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Карцева) Аграфена Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Карцев Константин Наумович

Мать: Карцева Домна Ивановна

Рождение ребёнка
10.04.1929

Сын: Тарасов Николай Иванович

Отец ребёнка: Тарасов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
08.12.1930

Дочь: Серегина Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Тарасов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
14.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Тарасов Николай Иванович

Отец ребёнка: Тарасов Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Иван Андреевич

Смерть
1987