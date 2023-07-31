Тарасов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1905
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1905
Рождение ребёнка
10.04.1929
Мать ребёнка: Тарасова Аграфена Константиновна
Рождение ребёнка
08.12.1930
Дочь: Серегина Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Тарасова Аграфена Константиновна
Рождение ребёнка
14.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарасова Аграфена Константиновна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Тарасова Аграфена Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969