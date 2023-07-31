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Тарасов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1905

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1905

Отец: Тарасов Андрей Васильевич

Мать: Тарасова Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
10.04.1929

Сын: Тарасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Тарасова Аграфена Константиновна

Рождение ребёнка
08.12.1930

Дочь: Серегина Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Тарасова Аграфена Константиновна

Рождение ребёнка
14.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова Аграфена Константиновна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Тарасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Тарасова Аграфена Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Аграфена Константиновна

Смерть
1969
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