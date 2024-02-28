Эрихсен (Пургольд) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.05.1841
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1841
Бракосочетание
?.11.1865
Рождение ребёнка
05.11.1866
Дочь: Maria Elisabeth
Отец ребёнка: Erichsen Johannes Friedrich August
Рождение ребёнка
27.02.1870
Отец ребёнка: Erichsen Johannes Friedrich August
Рождение ребёнка
14.03.1872
Дочь: Katharina Nadeshda
Отец ребёнка: Erichsen Johannes Friedrich August
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Нечаева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Erichsen Johannes Friedrich August
Рождение ребёнка
13.07.1876
Отец ребёнка: Erichsen Johannes Friedrich August
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Erichsen Johannes Friedrich August
Работа или профессия
Неизвестно