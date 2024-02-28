Эрихсен (Пургольд) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эрихсен (Пургольд) Екатерина Николаевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

02.05.1841

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1841

Отец: Пургольд Николай Федорович

Мать: Пургольд Анна Антоновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
?.11.1865

Муж: Erichsen Johannes Friedrich August

Рождение ребёнка
05.11.1866

Дочь: Maria Elisabeth

Отец ребёнка: Erichsen Johannes Friedrich August

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.02.1870

Сын: Erichsen Eugen Alexander

Отец ребёнка: Erichsen Johannes Friedrich August

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.03.1872

Дочь: Katharina Nadeshda

Отец ребёнка: Erichsen Johannes Friedrich August

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Нечаева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Erichsen Johannes Friedrich August

Рождение ребёнка
13.07.1876

Сын: Erichsen Valentin Ernst

Отец ребёнка: Erichsen Johannes Friedrich August

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Erichsen Johannes Friedrich August

Работа или профессия
Неизвестно
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