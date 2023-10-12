Мизёва Мелания Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мизёва Мелания Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1906 ст.

Дочь: Евдокия Ерофеевна

Отец ребёнка: Мизёв Ерофей Фёдорович

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 д 905 №974ж
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мизёв Ерофей Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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