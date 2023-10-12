Мизёва Мелания Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1906 ст.
Дочь: Евдокия Ерофеевна
Отец ребёнка: Мизёв Ерофей Фёдорович
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 д 905 №974ж
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно