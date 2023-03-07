Артемьева Матрена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева Матрена Яковлева

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1716

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Артемьевъ Василий

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Хавронья

Отец ребёнка: Артемьевъ Василий

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Артемьевъ Осипъ

Отец ребёнка: Артемьевъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Артемьевъ Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьевъ Василий

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