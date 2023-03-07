Артемьева Матрена Яковлева
Место рождения
Дата рождения1716
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Артемьевъ Василий
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Хавронья
Отец ребёнка: Артемьевъ Василий
Рождение ребёнка
1746
Сын: Артемьевъ Осипъ
Отец ребёнка: Артемьевъ Василий
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Артемьевъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемьевъ Василий