Колесник Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник Елена Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1977

Сын: Колесник Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Колесник Сергей Денисович

Рождение ребёнка
03.11.1982

Дочь: Колесник Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Колесник Сергей Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник Сергей Денисович

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