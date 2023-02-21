Колесник Елена Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1977
Сын: Колесник Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Колесник Сергей Денисович
Рождение ребёнка
03.11.1982
Дочь: Колесник Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Колесник Сергей Денисович
Бракосочетание
Неизвестно