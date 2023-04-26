Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кирилл Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Данилов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Семён Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Данилов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Аксинья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Данилов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Вера Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Данилов
Место жительства
1850
25 семья
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Прасковья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Данилов
Место жительства
1858
22 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Данилов
Смерть
Неизвестно