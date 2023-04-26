Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кирилл Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Данилов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Семён Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Данилов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Аксинья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Данилов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Вера Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Данилов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
25 семья
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Прасковья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Данилов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
22 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Данилов

Смерть
Неизвестно
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