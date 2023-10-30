Шадуров Фёдор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения01.01.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1887 ст.
Отец: Шадуров Фёдор Иванович
Бракосочетание
25.01.1912 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.09.1912 ст.
Дочь: Шадурова Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: Шадурова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
21.09.1913 ст.
Дочь: Шадурова Антонина Фёдоровна
Мать ребёнка: Шадурова Варвара Петровна
Смерть
Неизвестно