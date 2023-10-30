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Шадуров Фёдор Фёдорович

Место рождения

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.01.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1887 ст.

Отец: Шадуров Фёдор Иванович

Мать: Шадурова Татьяна Ивановна

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
25.01.1912 ст.

Жена: Шадурова Варвара Петровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.09.1912 ст.

Дочь: Шадурова Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Шадурова Варвара Петровна

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.09.1913 ст.

Дочь: Шадурова Антонина Фёдоровна

Мать ребёнка: Шадурова Варвара Петровна

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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