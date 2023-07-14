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Рудов Ферапонт Пименович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Рудов Пимен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Рудов Федор Ферапонтович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Чужикова Марфа Ферапонтовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 15.02.1814

Сын: Рудов Тимофей Ферапонтович

Мать ребёнка: Рудова Татьяна Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудова Татьяна Георгиевна

Смерть
Неизвестно