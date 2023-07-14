Рудов Ферапонт Пименович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1784
Отец: Рудов Пимен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Чужикова Марфа Ферапонтовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 15.02.1814
Сын: Рудов Тимофей Ферапонтович
Мать ребёнка: Рудова Татьяна Георгиевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно