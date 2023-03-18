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Быков Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Быков Иван Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Воегоща, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Быков Андрей Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Воегоща, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.03.1927

Сын: Быков Василий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Воегоща, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Наталья Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Воегоща, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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