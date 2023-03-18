Быков Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Быков Иван Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1925
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1927
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Наталья Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно