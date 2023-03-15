Фуфачев Аркадий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1962
Сын: Фуфачев Владимир
Мать ребёнка: Фуфачева Лидия Яковлевна
Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фуфачева Лидия Яковлевна
Смерть
Неизвестно