Фуфачев Аркадий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФуфачев Аркадий Григорьевич

Фуфачев Аркадий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1935 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1962

Сын: Фуфачев Владимир

Мать ребёнка: Фуфачева Лидия Яковлевна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фуфачева Лидия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close