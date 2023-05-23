Алексей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Максим Алексеев

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Федосья Алексеева

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Семен Алексеев

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
поп ц. Николая Чудотворца в Старой Ямской слободе.
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