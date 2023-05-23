Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Максим Алексеев
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Федосья Алексеева
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Семен Алексеев
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
поп ц. Николая Чудотворца в Старой Ямской слободе.