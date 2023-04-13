Пашков Дмитрий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашков Дмитрий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1824 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1844

Сын: Пашков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Пашкова Елена Никитична

Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Пашков Порфирий Дмитриевич

Мать ребёнка: Пашкова Елена Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашкова Елена Никитична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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