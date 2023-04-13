Пашков Дмитрий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1844
Сын: Пашков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Пашкова Елена Никитична
Рождение ребёнка
До 1865
Сын: Пашков Порфирий Дмитриевич
Мать ребёнка: Пашкова Елена Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пашкова Елена Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно