(Гинда) Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.11.1883
дом 58/20
Рождение ребёнка
21.08.1887
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Киричинский Пётр Михайлович
дом 20
Рождение ребёнка
09.08.1890
Сын: Киричинский Григорий Петрович
Отец ребёнка: Киричинский Пётр Михайлович
дом 20
Рождение ребёнка
04.05.1892
Дочь: Катерина Петровна
Отец ребёнка: Киричинский Пётр Михайлович
Смерть
Неизвестно