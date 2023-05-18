(Гинда) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гинда) Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.11.1883

Муж: Киричинский Пётр Михайлович

Раздельное, Львівська область
дом 58/20
Рождение ребёнка
21.08.1887

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Киричинский Пётр Михайлович

Раздельное, Львівська область
дом 20
Рождение ребёнка
09.08.1890

Сын: Киричинский Григорий Петрович

Отец ребёнка: Киричинский Пётр Михайлович

Раздельное, Львівська область
дом 20
Рождение ребёнка
04.05.1892

Дочь: Катерина Петровна

Отец ребёнка: Киричинский Пётр Михайлович

Раздельное, Львівська область
Смерть
Неизвестно
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