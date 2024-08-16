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Синицын Демид Степанович

Место рождения

Московской губ. Дмитровскаго у., Подчерковской вол. села Внукова

Дата рождения

16.08.1887 ст.

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1887 ст.

Отец: Синицын Степан Николаев

Мать: Матрена Стефанова

крестные: Яков Никитин, Стефанида Васьки Опись № 780, МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ ЦЕРКВЕЙ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ. Фонд № 203 , МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ ВЕДОМСТВА СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА, Г. МОСКВА., c 1680 до 1... Показать все
Упоминание
12.07.1910
свадьба жених: Орловской губернiи, города Дмитровска мѣщанинъ Михаилъ Васильевъ Уфатовъ, православнаго вѣроисповѣданiя, первымъ бракомъ невеста: Крестьянна дѣвица Тверской губерніи, Зубцовскаго уѣзда,... Показать все
Бракосочетание
25.07.1910

Жена: Гомозова Анастасия Никитина

Свидетели: по женихѣ: Рязанской губ, Екимовской вол. д. Волыни Кр-н. Афанасій Ѳедоровъ Жилочкинъ и Тульской губ, Богородского у., Солодиловской в, д.Рождественна, дер . кр-н Егор Дмитриев Абрамов. По ... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1912

Дочь: Синицына Графира Демидовна

Мать ребёнка: Гомозова Анастасия Никитина

МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ЦЕРКВИ НИКИТСКОГО СОРОКА БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, НА БУТЫРКАХ ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №343, стр. 70 09 апреля 1912 рожденная по старому стилю, 15.04.1912 - ... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1915

Дочь: Синицина Мария Демидова

Мать ребёнка: Гомозова Анастасия Никитина

Смерть
1920
пропал без вести

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