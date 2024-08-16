Синицын Демид Степанович
Место рожденияМосковской губ. Дмитровскаго у., Подчерковской вол. села Внукова
Дата рождения16.08.1887 ст.
Дата смерти1920
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1887 ст.
Отец: Синицын Степан Николаев
Мать: Матрена Стефанова
крестные: Яков Никитин, Стефанида Васьки Опись № 780, МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ ЦЕРКВЕЙ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ. Фонд № 203 , МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ ВЕДОМСТВА СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА, Г. МОСКВА., c 1680 до 1... Показать все
Упоминание
12.07.1910
свадьба жених: Орловской губернiи, города Дмитровска мѣщанинъ Михаилъ Васильевъ Уфатовъ, православнаго вѣроисповѣданiя, первымъ бракомъ невеста: Крестьянна дѣвица Тверской губерніи, Зубцовскаго уѣзда,... Показать все
Бракосочетание
25.07.1910
Свидетели: по женихѣ: Рязанской губ, Екимовской вол. д. Волыни Кр-н. Афанасій Ѳедоровъ Жилочкинъ и Тульской губ, Богородского у., Солодиловской в, д.Рождественна, дер . кр-н Егор Дмитриев Абрамов. По ... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1912
Дочь: Синицына Графира Демидовна
Мать ребёнка: Гомозова Анастасия Никитина
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ЦЕРКВИ НИКИТСКОГО СОРОКА БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, НА БУТЫРКАХ ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №343, стр. 70 09 апреля 1912 рожденная по старому стилю, 15.04.1912 - ... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1915
Дочь: Синицина Мария Демидова
Мать ребёнка: Гомозова Анастасия Никитина
Смерть
1920
пропал без вести