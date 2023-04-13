Lindenbaum Dvoire Avrumovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lindenbaum Dvoire Avrumovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1874

Дата смерти

07.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1874

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1898

Дочь: Kazimierek Scheindle

Мать ребёнка: не указана

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1904

Дочь: Lindenbaum Claire

Мать ребёнка: не указана

Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.07.1942
Los Angeles, California United States
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