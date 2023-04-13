Lindenbaum Dvoire Avrumovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1874
Дата смерти07.07.1942
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1874
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1898
Дочь: Kazimierek Scheindle
Мать ребёнка: не указана
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1904
Дочь: Lindenbaum Claire
Мать ребёнка: не указана
Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.07.1942
Los Angeles, California United States