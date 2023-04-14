Малимоненко Павел Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малимоненко Павел Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Малимоненко Осип Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
20.09.1959

Жена: Малимоненко Таиссия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Ольга Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дайтхе Наталья Павловна

Мать ребёнка: Сухина Евдокия Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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