Малимоненко Павел Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Малимоненко Осип Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
20.09.1959
Жена: Малимоненко Таиссия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Ольга Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дайтхе Наталья Павловна
Мать ребёнка: Сухина Евдокия Леонтьевна
Смерть
Неизвестно