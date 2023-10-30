Стрелкова Анна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Стрелков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Стрелков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Стрелков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Стрелков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Стрелков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Стрелков Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916