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Стрелкова Анна Михайловна

Место рождения

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Стрелков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Стрелков Николай Григорьевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Стрелков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Стрелков Николай Григорьевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Стрелков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Стрелков Николай Григорьевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрелков Николай Григорьевич

Смерть
После 1916
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