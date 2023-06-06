Антоненко Анна Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко Анна Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Антоненко Евгений Арефьевич

Отец ребёнка: Антоненко Арефий Антонович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Тихон Арефьевич

Отец ребёнка: Антоненко Арефий Антонович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоненко Арефий Антонович

Смерть
Неизвестно